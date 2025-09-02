Sultan Sazlığı canlandırılacak

Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ni canlandıracak hem de sazlık çevresindeki mahallelerde tarımsal üretime güç katacak önemli bir proje hayata geçiyor. Bu kapsamda yapılacak tohum desteği projesi için Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi'nde tarımsal üretimin planlanması ve destekleme modeli üzerine bir toplantı yapıldı.

KAYNAKLAR KORUNACAK

Toplantıya Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, Ovaçiftlik Mahalle Muhtarı Fatih Sarı ve çiftçiler katıldı. Toplantıda, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti çevresinde gerçekleştirilen ve su tüketimi fazla olan tarımsal faaliyetlerin su tüketimi az olan tarımsal ürünlere doğru kaydırılmasının masaya yatırıldı. Alınan kararlarla, üretimin dekara yaklaşık bin 200 ton su kullanılan şeker pancarı, patates, mısır, ay çiçeği gibi ürünler yerine üretiminde su ihtiyacı dekara yaklaşık 300 ton olan arpa, buğday ve dörtlü karışım olarak adlandırılan yem bitkileri gibi ürünlerin teşvik edilmesi kararlaştırıldı. Tek hamle ile çok yönlü fayda hedeflenen proje sayesinde Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin su kapasitesi arttırılarak kuş çeşitliliğinin artması ile turizm canlanırken öte yandan da sazlık çevresinde yapılan tarımsal üretim için çiftçilere destek verilecek. Bu önemli projede öne çıkan detay ise Sultan Sazlığı Kuş Cenneti çevresinde tarımsal üretim esnasındaki su sarfı 4'te 1'e indirilecek.