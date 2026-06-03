Sultan sofraları yeniden kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Manavgat Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan "Sultanların Sofrası" sergisi, Side Müzesi'nde ziyaretçileri bekliyor. Selçuklu ve Osmanlı hükümdarlarının saray ihtişamını çini sanatıyla günümüze taşıyan sergi, tarih ve sanatı büyüleyici bir atmosferde buluşturuyor. Kültür Bakanlığı çini sanatçısı Şule Sircan Tüter ve yetiştirdiği 6 sanatçı, aylar süren titiz bir çalışmayla tarihi çini objeleri yeniden canlandırdı. Tarihi sadece savaşlarla değil, gündelik yaşamın estetiğiyle okumak isteyenler için hazırlanan projede iki farklı dönemin sofra kültürü bir araya geliyor. Sergide, Selçuklu sultanları Alaeddin Keykubad ve Gıyaseddin Keyhüsrev'in özgün motifli sofralarının yanı sıra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan ve Nurbanu Sultan gibi tarihe yön veren isimlerin saray sofralarından eşsiz yorumlar yer alıyor.

SARAY ZİYAFETLERİ

Bu özel koleksiyon, dönemin saray ziyafetlerindeki yeme-içme ritüellerini, kullanılan kaşık, kase ve tabak gibi aslına sadık kalınarak üretilen saray eşyaları üzerinden tüm detaylarıyla yansıtıyor. Geçmişle günümüz arasında sanat köprüsü kuran bu özel seçki, Türkiye'nin en önemli arkeolojik mekânlarından Side Müzesi'nde sanatseverleri ağırlayacak. Sergi, 7 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide Şule Sircan Tüter, Emine Şirin, Özlem Öztürk, Güneş Gölen, Fatma Güzel, Saniye Kahveci ve Sedef Aşanel'in eserleri görülebilecek.