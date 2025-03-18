Sultan Vahdettin’in torunu Mesude Evliyazade’ye büyük şok! Gündelik temizçiden akılalmaz plan

Yaptığı iş ortaya çıkmadıkça her defasında daha fazla malzeme çalan yardımcı, işi daha da büyütüp yaklaşık değeri 12 milyon lirayı bulan 2. Abdülhamit'in kızı Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziği bile çaldı. Gözü dönen temizlikçi kadın hala fark edilmediğini anlayınca bu kez Evliyazede'nin 6 milyon lira değerindeki mücevherlerini de alıp götürdü.