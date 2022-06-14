Sultanahmet Camii Nerede? İstanbul Sultanahmet Camisi Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?

Sultanahmet Camii, İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi mekanları arasında bulunuyor. Osmanlı Devleti döneminden kalan tarihi cami günümüzde hala hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda birçok ziyaretçisi de bulunuyor. Bu açıdan Sultanahmet Camii nerede sorusunu soran birçok kişi bulunuyor. Sizler için İstanbul Sultanahmet camisi hangi ilçede ve nasıl gidilir sorularının yanıtlarını paylaştık.

Sultanahmet Cami Nerede?

Sultanahmet Camii İstanbul şehrinde yer alan bir tarihi camidir. Osmanlı Devleti zamanından kalan camii Fatih ilçesinde yer alıyor. Aynı zamanda ulaşım imkanları oldukça geniş bir tarihi yapıdır. Bu bakımdan İstanbul'u ziyaret eden kişiler kolaylıkla buraya ulaşabilirler. Cami kendisi ile aynı adı taşıyan Sultanahmet Meydanı'nda bulunuyor. Burası Bizans döneminde Hipodrom olarak biliniyordu. Osmanlı Devleti zamanında ise Atmeydanı adını almıştı.

Caminin büyük bir kısmı Bizans'ın Büyük Saray kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Osmanlı Döneminde yapılmıştır ve I. Ahmet yapımına karar veren padişahtır. Yapının mimarlığını ise Sedefkar Mehmet Ağa üstlenmiştir. I. Ahmet 1609 senesinde katıldığı bir tören ile caminin temellerini atmıştır. Yapının planı ise Mimar Sinan'ın klasik tarzına uygun bir şekilde şekillendirilmiştir. İstanbul'da en çok ziyaret edilen Sultanahmet Camii hem kullanıma açık bir camidir hem de turizm amacı ile gelenler rahatlıkla burayı gezebilirler.

Sultanahmet Camii çok merkezi bir alanda yer aldığı için ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaz. Taksi, otobüs ya da kişisel araçlarla rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Özellikle birçok toplu taşıma aracı ile buraya gidebilmeniz mümkündür.

Sultanahmet Camisi Nerede?

Sultanahmet Camii İstanbul Fatih'te bulunuyor. Son derece ilgi çeken bu mekan için farklı yerlerden ulaşım sağlamak mümkündür. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan cami birçok yerden turiste kapılarını aralıyor. Bu nedenle buraya nasıl ulaşmanız gerektiği konusunda alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

İstanbul Sultanahmet Camisi Hangi İlçede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camisine gitmek istiyorsanız farklı ulaşım şekillerini değerlendirmeniz gerekiyor. Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan kişiler için farklı ulaşım imkanları bulunuyor. Anadolu Yakası'ndan gitmeyi düşünüyorsanız ilk olarak vapur ile karşıya geçmeniz gerekiyor. Kadıköy'den Eminönü yönüne giden vapura binmelisiniz. Daha sonra da Kabataş- Bağcılar tramvayına binmeniz gerekiyor. Buradan Sultanahmet durağında inerek camiye ulaşabilirsiniz.

Üsküdar'dan da Marmarayı kullanarak Sirkeci durağına ulaşmanız gerekiyor. Yine aynı tramvaya binmeli ve buradan Sultanahmet durağında inmelisiniz. Eğer Ümraniye'den gidecekseniz Üsküdar Çekmeköy metrosuna binmeli ve Üsküdar son durakta inerek Marmaraya binmelisiniz.

Avrupa Yakası'ndan gelecekler için de farklı ulaşım araçları mevcut denilebilir. Esenler, Bayrampaşa tarafından gelenler Yenikapı- Havalimanı metrosuna binerek Aksaray istasyonunda inmelidirler. Kabataş- Bağcılar tramvay hattı ile ulaşım sağlayabilirler. Güngören Bağcılar tarafından gelenler de yine aynı tramvayı kullanabilirler.