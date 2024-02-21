Sultanahmet’te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada

Olay, Fatih Sultanahmet Tramvay durağı yakınında geçen Pazartesi yaşandı. Sultanahmet'e gezmeye gelen turist F.Ü., tramvay durağı yakınında yürürken, arkasından bir kişi yanaştı. Telefonla konuşuyormuş gibi yapan şüpheli el çabukluğuyla turistin cebinden telefonunu aldı. Şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken, turizm polisleri durumu fark ederek yakaladı.Ekipler şüphelinin adının V.A. olduğunu tespit etti. V. A. gözaltına alınırken, çalınan telefon polisler tarafından F.Ü.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, 'Yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli V.A. adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.