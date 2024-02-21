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Giriş Tarihi: 21.2.2024 12:39

Sultanahmet'te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada

İstanbul Sultanahmet'te turistin cebinden el çabukluğuyla telefonunu çalan hırsız kısa sürede polisler tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Sultanahmet’te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada
Olay, Fatih Sultanahmet Tramvay durağı yakınında geçen Pazartesi yaşandı. Sultanahmet'e gezmeye gelen turist F.Ü., tramvay durağı yakınında yürürken, arkasından bir kişi yanaştı. Telefonla konuşuyormuş gibi yapan şüpheli el çabukluğuyla turistin cebinden telefonunu aldı. Şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken, turizm polisleri durumu fark ederek yakaladı.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Ekipler şüphelinin adının V.A. olduğunu tespit etti. V. A. gözaltına alınırken, çalınan telefon polisler tarafından F.Ü.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, 'Yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli V.A. adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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Sultanahmet'te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada
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