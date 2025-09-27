Haberler Yaşam Haberleri Sultanahmet’te uygunsuz turist eğlendiren mekan mühürlendi
Sultanahmet’te uygunsuz turist eğlendiren mekan mühürlendi

İstanbul Fatih’te, turistleri eğlendirme amacıyla uygunsuz hareketlerle şov yapmaya çalışan işletmeye polis baskın düzenledi. Bir kişi gözaltına alındı, işletmeye 120 bin 482 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, işletmede turistleri eğlendirmek için yapılan uygunsuz görüntülerin bazı sosyal medya platformlarda paylaşılmasının üzerine çalışma başlattı. Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan işletmeye, Asayiş, Turizm, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve belediye zabıta görevlileriyle denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında, işletmenin üst katında nargile malzemeleri ile açık alkol şişelerinin olduğu belirlendi. İşletmeye gelen müşterilere nargile sunumu ve açık alkol sunumu yapılması nedeniyle 120 bin 482 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletmenin ruhsatı iptal edilerek, mühürlendi.
Uygunsuz görüntülerde yer alan H.Ç. (39), isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyet işlemlerinin ardından 'müstehcenlik' suçundan adliyeye sevk edilecek.

