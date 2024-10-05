Sultanbeyli Belediyesi’nden üniversiteyi kazanan öğrencilere 10 bin TL başarı ödülü

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş gençleri sevindirecek müjdeli haberi paylaştı. Seçim döneminde söz verdiğini hatırlatan Başkan Tombaş, sözünü tuttu ve üniversiteyi kazanan gençlere başarı ödülü vaadini yerine getirdi.

TOMBAŞ: "BİZDE BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!"

Müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Tombaş, "Bizde başarı ödülsüz kalmaz. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimize 10 bin TL başarı ödülü veriyoruz. Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

TOMBAŞ: "GENÇLERİMİZE HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ"

Başkan Ali Tombaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili gençler. Başarıya giden her adımınızda sizin yanınızda olacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözümüzü yerine getirme zamanı. Sultanbeyli'mizde ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerimize 10 bin TL Başarı Ödülü veriyoruz. Ülkemizin daha güçlü yarınlarının teminatı siz gençlerimizi her alanda desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun.