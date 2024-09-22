Sultanbeyli Kitap Fuarı okurlarla buluştu

SultanbeyliBelediyesi tarafından 8. kez düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı. Açılışta konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, fuara bu yıl 80 yayınevi ve 150 yazarın katılacağın söyledi. Fuarın 29 Eylül'e kadar açık olacağını belirten Tombaş, "Söyleşilerle, imza etkinlikleriyle, sürpriz hediyelerle dolu dolu geçecek kitap fuarımız her gün saat 10.00-20.00 arasında açık olacak. Türkiye'nin sevilen, ilgiyle takip edilen yazarlarını Sultanbeyli Kitap Fuarı'mızda vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi. Açılış törenin ardından fuarın onur konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten, "Şehir ve Medeniyet" konulu söyleşide okurlarla buluştu.