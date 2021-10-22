Sultanbeyli Millet Bahçesi’ne ilk fidan Kurum’dan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli Millet Bahçesi İlk Fidanlarına Kavuşuyor etkinliği kapsamında fidan dikimine katılmak amacıyla Sultanbeyli'ye geldi. Bakan Kurum, etkinlik öncesinde basın açıklaması gerçekleştirdi. İşte Kurum'un açıklamalarıdan önemli konu başlıkları:

MİLLET BAHÇELERİ 66 MİLYON METREKAREYİ GÖRECEK



"Millet bahçelerimizle, ekolojik koridorlarımızla şehirlerimizdeki yeşil altyapıyı güçlendiriyor, nitelikli yutak alanlarımızı artırıyoruz. Bugün; 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle; "Türkiye'nin Büyük Ekolojik Dönüşümü"nü daha da ileri taşıyoruz. Şu anda 80 ilimizde 66 milyon m2'lik tam 404 millet bahçesi yapıyoruz. 111 millet bahçemizi tamamladık, milletimizin hizmetine sunduk. Kalan millet bahçelerimizi de tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim gayemiz dünyayı güzelleştirmektir. Bizim gayemiz atalarımızın mirası olan millet bahçesi kültürünü yeniden ihya etmektir."

YEŞİL VATAN VURGUSU



"Yine millet bahçelerimizi, ekolojik koridorlarımızı sadece yeşil alanlar olarak değil, aynı zamanda birer yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Bugün bir yandan Sıfır Atık Mavi ile Mavi Vatanımızı korurken diğer yandan millet bahçelerimizle ve ekolojik koridorlarımızla da Yeşil vatanımızı güçlendiriyoruz."

2022'DE HİZMETE AÇILIYOR



"TOKİ Başkanlığımız eliyle; 67 bin m2 büyüklüğündeki Sultanbeyli Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Şehir içi ulaşımına entegre bisiklet yolları yapıyoruz. Bahçelerimize, rengarenk çiçekler ve binlerce ağaç dikiyoruz. Gençlerimiz için; futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu gibi spor alanları yapıyoruz. 7/24 açık millet kıraathanesi, biyolojik gölet, mescit, etkinlik ve piknik alanları, çay bahçeleri yapıyoruz. Yine, sokak hayvanlarımız, sevimli dostlarımız için bakım alanları ve barınaklar, kuş evleri yapıyoruz. Bahçelerimizin uygun yerlerine su ve mama kapları koyuyoruz. Böylece şehir yaşamını herkes için daha yaşanabilir kılıyoruz. Çalışmalarını başlattığımız millet bahçemizi, inşallah, 2022'nin Eylül ayında hemşerilerimizin hizmetine sunacağız."

Kurum, konuşmalarının ardından millet bahçesinin yapımına başlanan alanda ilk fidan dikimini gerçekleştirmek için küçük yaştaki çevre müfettişleriyle bir araya geldi. Minik çevrecilerle birlikte kürek sallayan bakan Kurum, Sultanbeyli Millet Bahçesi'nin ilk fidanını dikerek, dev bahçe için önemli bir eşiği de geride bırakmış oldu.