Haberler Yaşam Haberleri Sultanbeyli ve Sancaktepe’de uyuşturucu operasyonu: 233 hap ele geçirildi
Giriş Tarihi: 18.06.2026 16:47

Sultanbeyli ve Sancaktepe’de uyuşturucu operasyonu: 233 hap ele geçirildi

İstanbul'da Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 11 şüpheliye yönelik 15 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınırken, 233 adet uyuşturucu madde niteliğinde ecza hapı ele geçirildi.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Sultanbeyli ve Sancaktepe’de uyuşturucu operasyonu: 233 hap ele geçirildi
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarına yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Sultanbeyli merkezli olarak Sancaktepe ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 11 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde 15 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 11 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

233 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, işlemler sırasında suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 kişi hakkında da ayrıca gözaltı kararı verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 233 adet uyuşturucu madde niteliğinde ecza hap ele geçirildi.

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#İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #SULTANBEYLİ

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