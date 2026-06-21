Sultanbeyli ve Sancaktepe’de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarına yönelik soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında perşembe günü İstanbul Sultanbeyli merkezli olarak Sancaktepe ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheliye yönelik 17 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda toplam 5018 adet uyuşturucu madde niteliğinde hap ele geçirildi.

10 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 10 şüpheli tutuklandı.

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