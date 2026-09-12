Sultanbeyli’de 400 dönümlük Gençlik Kampı Projesi başladı

Türkiye'nin en kapsamlı gençlik kampı projelerinden biri hayata geçiriliyor. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "400 dönüm alanı kapsayan Turgut Reis Gençlik Kampı projemiz ile gençlerimizi sporla ve doğayla buluşturacağız. Ayrıca hemen yanı başında yer alacak mesire alanı projemizle de hemşehrilerimize yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracağız." dedi.

BİNİCİLİKTEN OKÇULUĞA, HOKEYDEN GELENEKSEL OYUNLARA

Gençlere yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Ali Tombaş, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "400 dönümlük alanda, farklı yaş gruplarına yönelik spor ve etkinlik imkânlarını aynı alanda buluşturacak Turgut Reis Gençlik Kampı ve Mesire Alanı projemize fiilen başladık. Proje kapsamında; kıl çadırları, binicilik ve manej alanları, okçuluk alanı, hokey sahası, çok amaçlı spor sahaları ve geleneksel masa oyunları alanları bulunacak. Gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyecek şekilde planlanan bu alanlar, bireysel ve takım sporlarının yanı sıra geleneksel oyunlara da ev sahipliği yapacak." dedi.

SEYİR TERASLARI, PİKNİK ALANLARI VE SOSYAL TESİSLER

Projenin sosyal donatılarına değinen Başkan Tombaş, "Proje bünyesinde yer alan mesire alanı ise çocuklar ve aileler için de çeşitli dinlenme ve sosyalleşme imkânları sunacak. Çocuk oyun alanları, piknik alanları, yürüyüş yolları, spor alanları ve seyir teraslarının yanı sıra sosyal tesis, kafe, büfe, pişirme üniteleri, ibadethane ve otopark da projemizin içerisinde bulunacak. Projemizi 2028 yılında hizmete almayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.

BÖLGENİN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Gençlik, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren yatırımları sürdüreceklerini ifade eden Başkan Tombaş, "Sultanbeyli'mizin yaşam kalitesini yükselten, gençlerimize yeni imkânlar sunan ve hemşehrilerimizin sosyal yaşamını zenginleştiren projeler üretmeye devam ediyoruz. Turgut Reis Gençlik Kampı ve Mesire Alanımız, sunduğu imkânlarla bölgemizin cazibe merkezlerinden biri olacak. Tüm gençlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi.