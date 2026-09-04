Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonu: 1 ölü

İstanbul Sultanbeyli
'de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Berkan Ç. (21) ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri terör saldırısı hazırlığı içinde olan Berkan Ç. isimli teröristin yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de bir adrese operasyon düzenledi. Adresten kaçıp Sultanbeyli Otogar civarında kıstırılan, terörist polislere ateş açtı. Düzenlenen operasyonda terörist Berkan Ç. etkisiz hale getirildi. İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada bir vatandaşın, yaralandığını duyurdu.