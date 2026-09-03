Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde Eren Ö. idaresindeki 34 LN 5520 plakalı otomobille Ergin K.'nin kullandığı İETT otobüsü çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile otobüsteki, biri bebek 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri cadde üzerinde önlem aldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İETT şoförü Ergin K'nin, trafik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından önce hastaneye sonrasında da emniyete götürüldüğü öğrenildi.