Sultanbeyli’de korkutan kaza! İETT otobüsü ile otomobilin kazası kamerada: 1’i bebek 3 yolcu yaralandı

3 YOLCU YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Eren Ö. ile otobüste bulunan biri bebek 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsü şoförü Ergin K.'nin ise trafik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından önce hastaneye, ardından da emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.