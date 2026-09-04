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Giriş Tarihi: 4.09.2026 08:58

Sultanbeyli'de korkutan kaza! İETT otobüsü ile otomobilin kazası kamerada: 1'i bebek 3 yolcu yaralandı

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerası ve araç içi kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Sultanbeyli’de korkutan kaza! İETT otobüsü ile otomobilin kazası kamerada: 1’i bebek 3 yolcu yaralandı
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Sultanbeyli'de, saat 16.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde feci kaza meydana geldi. İddiaya göre, Eren Ö. idaresindeki 34 LN 5520 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle, Ergin K.'nin kullandığı İETT otobüsü ile çarpıştı.

3 YOLCU YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Eren Ö. ile otobüste bulunan biri bebek 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsü şoförü Ergin K.'nin ise trafik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından önce hastaneye, ardından da emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Güvenlik kamerası ve araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, dört yol ayrımından ilerleyen İETT otobüsüne, yolun sol tarafından gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SULTANBEYLİ

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Sultanbeyli'de korkutan kaza! İETT otobüsü ile otomobilin kazası kamerada: 1'i bebek 3 yolcu yaralandı
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