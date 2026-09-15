Sultanbeyli’de sokak ortasında dehşet! Eski nişanlısını darbeden şüpheli yakalandı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Genç kadının emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan B.A.'nın yapılan sorgusunda; 'Kasten Öldürme', 'Kasten Yaralama', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Tehdit' ve 'Yağma' gibi suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör