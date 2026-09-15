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Giriş Tarihi: 15.09.2026 12:57

Sultanbeyli’de sokak ortasında dehşet! Eski nişanlısını darbeden şüpheli yakalandı

Sultanbeyli’de G.N.B. (25), sokakta yürüdüğü sırada eski nişanlısı B.A. (29) tarafından darbedildi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan B.A.’nın, çok sayıda suç kaydı kaydı olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam
Sultanbeyli’de sokak ortasında dehşet! Eski nişanlısını darbeden şüpheli yakalandı
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Sultanbeyli'de dün gece saatlerinde Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta tek başına yürüyen G.N.B.'nin önü eski nişanlısı B.A. tarafından kesildi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında B.A., genç kadına saldırak darbetmeye başladı. Çevredekilerin tepkilerine rağmen şiddetini sürdüren ve olay yerinden ayrıldıktan sonra tekrar dönerek genç kadını darbeden B.A., gözaltına alındı.

ŞİDDET ANI KAMERADA

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; B.A.'nın genç kadını darbedişi ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Genç kadının emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan B.A.'nın yapılan sorgusunda; 'Kasten Öldürme', 'Kasten Yaralama', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Tehdit' ve 'Yağma' gibi suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SULTANBEYLİ

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Sultanbeyli’de sokak ortasında dehşet! Eski nişanlısını darbeden şüpheli yakalandı
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