Sultangazi TEM Otoyolu’nda 10 araç birbirine girdi!

Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sultançiftliği mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araçtan bilinmeyen nedenle bir parça koparak arkasındaki otomobilin altına girdi.
10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Parçanın altına girdiği otomobilin sürücüsü yavaşlayınca, arkasından gelen 10 araç birbirine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sultangazi TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! | Video
'ARKAMIZDAKİ ARAÇLAR DURAMADI'
Kazaya karışan Cumali Diyapoğlu "Aracın şaftı koptu. Bizde arkadan onu göremedik. Kopan parçayı altımıza aldık. Durduk ama arkamızdaki araçlar duramadı. Yaklaşık araçlar birbirine girdi. Allaha şükür can kaybı yok. Bizim aracın karteli patladı" dedi.