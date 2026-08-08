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Giriş Tarihi: 8.08.2026 09:41 Son Güncelleme: 8.08.2026 12:55

Sultangazi TEM Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi!

Sultangazi TEM Otoyolu'nda hafif ticari araçtan kopan parça , arkasındaki aracın altına girince sürücüsü yavaşladı. Yavaşlayan aracın arkasından gelen 10 araç ise birbirine çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılınca, uzun araç kuyruğu oluştu.

DHA Yaşam
Sultangazi TEM Otoyolu’nda 10 araç birbirine girdi!
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Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sultançiftliği mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araçtan bilinmeyen nedenle bir parça koparak arkasındaki otomobilin altına girdi.

10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Parçanın altına girdiği otomobilin sürücüsü yavaşlayınca, arkasından gelen 10 araç birbirine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sultangazi TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! | Video

BÖLGEDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Zincirleme kazada ölen yada yaralanan olmazken Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri de yolun güvenliğini alırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların emniyet şeridine alınmasının ardından kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.

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'ARKAMIZDAKİ ARAÇLAR DURAMADI'

Kazaya karışan Cumali Diyapoğlu "Aracın şaftı koptu. Bizde arkadan onu göremedik. Kopan parçayı altımıza aldık. Durduk ama arkamızdaki araçlar duramadı. Yaklaşık araçlar birbirine girdi. Allaha şükür can kaybı yok. Bizim aracın karteli patladı" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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Sultangazi TEM Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi!
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