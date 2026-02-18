Sultangazi’de 2 çocuğa dehşeti yaşatmışlardı: Eli satırlı ve bıçaklı 5 şüpheli yakalandı!

Olay, 16 Şubat akşam saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir apartmanın kapısının önünde bekleyen 2 çocuğa, henüz bilinmeyen nedenle 4 kişilik grup saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada bıçak ve satır kullanıldı. Çocuklardan biri kaçarken diğeri elleriyle kendini korumaya çalıştı. Sesleri duyup balkona çıkan bir kadın, kavgayı ayırmak için balkondaki saksıyı saldırganların üzerine attı. Saldırganların olay yerinden kaçmasıyla son bulan kavgada C.Ş.'nin bıçak ve satır darbeleriyle yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.