Sultangazi’de 27 katlı otelde yangın paniği

Yangın, saat 02.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki 27 katlı otelde çıktı. Otelin giriş katındaki bir odada bulunan buzdolabı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerle birlikte oluşan yoğun duman önce odayı, ardından üst katlara yayıldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu otel müşterileri dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, hafif etkilenen bazı kişilere ambulanslarda oksijen desteği verildi. Yangının tamamen söndürülmesi ve dumanın tahliye edilmesinin ardından otel müşterilerinin odalarına dönmesine izin verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.