Sultangazi’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza 01.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kamil Yıldız yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle Cebeci yönüne ilerleyen Elvan Aktar idaresindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Atatürk Bulvarı'ndan Mimar Sinan Bulvarı'na dönmek isteyen Mehmet Özçelik yönetimindeki otomobile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazada otomobilin sürücüsü Kamil Yıldız ile araçta yolcu olarak bulunan Derya Meryem Çetin ve Candemir Aydın ile kamyonet sürücüsü Elvan Aktar ve araçta bulunan Eren Aktar yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör