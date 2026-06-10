Sultangazi’de acı kaza! Motosikletli yanarak can vermişti: Sürücü tutuklandı!

ALEV ALAN MOTOSİKLETTE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu kadın sürücü Riyadh'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.