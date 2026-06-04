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Giriş Tarihi: 4.06.2026 08:59 Son Güncelleme: 4.06.2026 09:00

Sultangazi’de akılalmaz kaza! Otomobil aydınlatma direğine çaptı: Sürücü ve yolcu olay yerinden böyle kaçtı!

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen kaza sonrası yaşananlar hayrete düşürdü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araçta bulunan sürücü ile yanındaki yolcu olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Sultangazi’de akılalmaz kaza! Otomobil aydınlatma direğine çaptı: Sürücü ve yolcu olay yerinden böyle kaçtı!
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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

ARAÇTAN İNİP FARKLI YÖNLERE KOŞMAYA BAŞLADILAR

Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan kişi araçtan inerek farklı yönlere koşarak olay yerinden uzaklaştı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aydınlatma direğine çarptığı ve araçta bulunan kişilerin olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SULTANGAZİ #KAZA

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Sultangazi’de akılalmaz kaza! Otomobil aydınlatma direğine çaptı: Sürücü ve yolcu olay yerinden böyle kaçtı!
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