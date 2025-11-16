Sultangazi’de akılalmaz olay: Kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaptılar!

Akılalmaz olay dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir park içindeki basketbol sahasında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte sahada bulunan 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GENÇLERDEN KAVGAYA TEZAHÜRATLI DESTEK

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada sahada bulunan diğer kişiler, çıkan kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak destekte bulundular. Kavga anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga eden arkadaşlarını tezahürat edip izlediler | Video