Video Yaşam Kavga eden arkadaşlarını tezahürat edip izlediler | Video
Kavga eden arkadaşlarını tezahürat edip izlediler | Video

Kavga eden arkadaşlarını tezahürat edip izlediler | Video

16.11.2025 | 16:34

Sultangazi'de basketbol sahasına giren 2 genç dakikalarca yumruk ve tekmeler ile birbirlerine vurarak kavga ettiler. Gençlerin yanlarında bulunan arkadaşları kavgayı ayırmak yerine izleyerek taktikler verirken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün akşam saatlerinde Cebeci mahallesinde bulunan bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oyun oynanması için yapılan basketbol sahasına giren 2 genç bilinmeyen nedenle dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler. Bir birlerine acımasızca tekme ve yumruklar ile vuran gençlerin arkadaşları ise müdahale ederek ayırmak yerine hem futbol maçı izler gibi izlediler hem de tezahürat yapıp taktik verdiler. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kavga eden arkadaşlarını tezahürat edip izlediler | Video 00:40
Kavga eden arkadaşlarını tezahürat edip izlediler | Video 16.11.2025 | 16:34
Gaziantep’te şok görüntüler! 3 şahıs pompalı tüfekle rastgele ateş açtı | Video 00:34
Gaziantep'te şok görüntüler! 3 şahıs pompalı tüfekle rastgele ateş açtı | Video 16.11.2025 | 14:25
Şişli’de trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan Abdülhamit: En yanlış insanı vurdular | Video 03:52
Şişli’de trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan Abdülhamit: "En yanlış insanı vurdular" | Video 16.11.2025 | 10:49
Ankara’da gece kulüplerine ‘fuhuş ve dolandırıcılık’ operasyonu | Video 01:25
Ankara’da gece kulüplerine ‘fuhuş ve dolandırıcılık’ operasyonu | Video 16.11.2025 | 09:12
Ortaköy’de zehirlenen aileyle ilgili flaş gelişme! Otel boşaltıldı | Video 09:46
Ortaköy'de zehirlenen aileyle ilgili flaş gelişme! Otel boşaltıldı | Video 16.11.2025 | 08:42
İstanbul Valiliğinden metro inşaatındaki göçükle ilgili açıklama | Video 01:39
İstanbul Valiliğinden metro inşaatındaki göçükle ilgili açıklama | Video 16.11.2025 | 08:39
Otostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:39
Otostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 16.11.2025 | 08:39
Kayseri’de gece kulübünde çıkan kavga sokağa taştı | Video 00:52
Kayseri’de gece kulübünde çıkan kavga sokağa taştı | Video 16.11.2025 | 08:39
Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka 06:33
Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka 15.11.2025 | 15:09
Böcek ailesinin kaldığı Fatih’teki otelde 2 turist hastaneye kaldırıldı 00:44
Böcek ailesinin kaldığı Fatih’teki otelde 2 turist hastaneye kaldırıldı 15.11.2025 | 14:33
Manisa Alaşehir’de polis aracı TIR’a arkadan çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı 00:22
Manisa Alaşehir'de polis aracı TIR'a arkadan çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı 15.11.2025 | 11:00
İzmir’de cinayetle biten aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı 01:14
İzmir'de cinayetle biten aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı 15.11.2025 | 10:49
Erzurum’un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı 01:25
Erzurum'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı 15.11.2025 | 10:02
Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüse silahlı saldırı kamerada 01:41
Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüse silahlı saldırı kamerada 15.11.2025 | 07:40
İstanbul’da midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Baba entübe edildi: Ailenin son görüntüsü ilk kez AHaber’de! 00:11
İstanbul'da midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Baba entübe edildi: Ailenin son görüntüsü ilk kez AHaber'de! 14.11.2025 | 13:40
Esenyurt’ta bir firmanın kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu 01:52
Esenyurt’ta bir firmanın kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu 14.11.2025 | 12:45
Ortaköy’de kokoreç ile midye zehirlenmesi şüphesinde ailenin hastanedeki ilk anları kamerada 02:03
Ortaköy'de kokoreç ile midye zehirlenmesi şüphesinde ailenin hastanedeki ilk anları kamerada 14.11.2025 | 11:17
Malatya’da 3 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada 00:30
Malatya'da 3 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada 14.11.2025 | 11:15
Antalya’da kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadına saldırı anı kamerada 00:25
Antalya'da kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadına saldırı anı kamerada 14.11.2025 | 11:10
Oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti! 08:43
Oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti! 14.11.2025 | 10:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY