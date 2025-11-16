Kavga eden arkadaşlarını tezahürat edip izlediler | Video 16.11.2025 | 16:34 Sultangazi'de basketbol sahasına giren 2 genç dakikalarca yumruk ve tekmeler ile birbirlerine vurarak kavga ettiler. Gençlerin yanlarında bulunan arkadaşları kavgayı ayırmak yerine izleyerek taktikler verirken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saatlerinde Cebeci mahallesinde bulunan bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oyun oynanması için yapılan basketbol sahasına giren 2 genç bilinmeyen nedenle dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler. Bir birlerine acımasızca tekme ve yumruklar ile vuran gençlerin arkadaşları ise müdahale ederek ayırmak yerine hem futbol maçı izler gibi izlediler hem de tezahürat yapıp taktik verdiler. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.