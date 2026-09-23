Sultangazi’de akraba dehşeti! Yerdeki kadına yumruklarla saldırdı: Bebek arabasını fırlatıp…

BEBEĞİ ALDI, KAVGA BİTTİ

Yumrukların hedefi olan kadın ve yanındaki kişi, "Çocuğu getirin buraya" diye bağırdıktan sonra bir başka kadından bebeği aldı. Kavga bir süre daha devam ederken, kadın ve yanındaki kişi bebeği alarak sokaktan ayrıldı. Sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör