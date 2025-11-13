Sultangazi’de bıçaklı kavga | ’Musluğu neden açık bıraktın’ dediğine pişman oldu: Stajyerin babası dehşet saçtı!

TARTIŞTIKTAN SONRA BABASINI GETİRDİ

Pazartesi günü iş yerine geldiklerinde musluğun açık kaldığını ve iş yerini su bastığını gören işletme sahibiyle, stajyer Alim Y.D. arasında tartışma yaşandı. İş yeri sahiplerine hakaret ettiği iddia edilen stajyer Alim Y.D., ayrıldığı iş yerine kısa süre sonra babası ve abisiyle geri döndü. Baba ve 2 oğlu iş yerinin önünde bekleyen çalışanlara saldırarak onları darbetti. O sırada iş yerinin önünde çalışan temizlik görevlisine de saldıran baba Ferhan D., işletme sahibinin oğlu K.B.'yi de bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri K.B.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan baba Ferhan D. ve 2 oğlunun ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.