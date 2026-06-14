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Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:41

Sultangazi’de can pazarı! Midibüs bariyerlere çarparak devrildi: Yaralılar var!

İstanbul Sultangazi’de meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Sultangazi’de can pazarı! Midibüs bariyerlere çarparak devrildi: Yaralılar var!
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Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Cumhuriyet Mahallesi mevkii Gazi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Osman A.'nın kullandığı 34 PYJ 050 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. İtfaiye ekipleri ise midibüsün içerisindeki yolcuları camları kırarak kurtardı.

1'İ ÇOCUK 12 KİŞİ YARALANDI

Kazada 1'i çocuk olmak üzere yaralandığı belirlenen 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför Osman A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, midibüsün kaldırılmasının ardından yoldaki trafik tekrar normale döndü.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SULTANGAZİ #KAZA

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Sultangazi’de can pazarı! Midibüs bariyerlere çarparak devrildi: Yaralılar var!
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