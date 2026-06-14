Sultangazi’de can pazarı! Midibüs bariyerlere çarparak devrildi: Yaralılar var!

1'İ ÇOCUK 12 KİŞİ YARALANDI

Kazada 1'i çocuk olmak üzere yaralandığı belirlenen 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför Osman A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, midibüsün kaldırılmasının ardından yoldaki trafik tekrar normale döndü.

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