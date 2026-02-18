Sultangazi’de cani yeğen dehşeti: Dayısına kaldırım taşıyla saldırdı! O anlar kamerada

Olay, 15 Şubat Pazar günü saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, Abdulkadir Geylani Camii avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle namazı için camiye gelen Abdülselam Dündar, cami avlusunda arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada arkasından yeğeni Mehmet D'nin kaldırım taşlı saldırısına uğradı. Dündar, yüzüne aldığı darbe ile yere yığıldı. Çevredekilerin yerden kaldırdığı Dündar, kısa süre sonra da diğer yeğeni Nurettin D.'nin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Dündar, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınırken, saldırı sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
'BU BİR VAHŞET, EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'
Saldırıya uğrayan Abdülselam Dündar'ın oğlu Talip Dündar, "Babam öğle saatinde namaz kılmak için camiye gidiyor, cami avlusunda beklerken o sırada Mehmet Demirel, babama yanaşarak kaldırım taşını babamın suratına vuruyor. Üç defa vuruyor, bu vahşettir. Arkasından Nurettin Demirel de tekme ile babama saldırıyor. Bu Mehmet Demirel sadece bizim değil, Demirel ailesinin de başına bela olmuştur. Akrabamın, halamızın çocukları, benim babam da onların dayısıdır. Hiçbir suçu günahı yokken benim babamı bu şekilde, ailenin büyüğüdür, biz bunu katledeceğiz diye tehditler de yapılmıştır. Ama biz her zaman olayın dışında kalmaya çalıştık. Ama ne yazık ki pazar günü yaşanan bu olayda, babamı vahşice katletmeye çalıştılar. Mehmet Demirel'in yakalanıp tutuklanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Gerçekten çok acılıyız, duygularımızı ifade edemiyoruz ama görüyorsunuz kamera görüntülerinden vahşet derecede bir durum bu. Babamın hastanede tedavisi devam ediyor. Çok şükür hayati tehlikeyi atlattı ama durumu çok kritik. Yani 75 yaşındaki adama sen bu darbeyi vuruyorsun, hangi kitapta, hangi dinde var bu? Bu bir vahşettir yani" şeklinde konuştu.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdülselam Dündar'ın arkadaşı ile sohbet ettiği sırada Mehmet D.nin kenardan kaldırım taşını aldığı ve arkadan yaklaşarak Dündar'ın suratına vurduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca Dündar'ın aldığı darbe ile yere yığıldığı, araya giren vatandaşların saldırgana engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı. Avludaki diğer yeğeni Nurettin D. ise yaralı Dündar'a tekme ve yumrukla saldırdı.