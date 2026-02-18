Sultangazi’de cani yeğen dehşeti: Dayısına kaldırım taşıyla saldırdı! O anlar kamerada

'BU BİR VAHŞET, EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Saldırıya uğrayan Abdülselam Dündar'ın oğlu Talip Dündar, "Babam öğle saatinde namaz kılmak için camiye gidiyor, cami avlusunda beklerken o sırada Mehmet Demirel, babama yanaşarak kaldırım taşını babamın suratına vuruyor. Üç defa vuruyor, bu vahşettir. Arkasından Nurettin Demirel de tekme ile babama saldırıyor. Bu Mehmet Demirel sadece bizim değil, Demirel ailesinin de başına bela olmuştur. Akrabamın, halamızın çocukları, benim babam da onların dayısıdır. Hiçbir suçu günahı yokken benim babamı bu şekilde, ailenin büyüğüdür, biz bunu katledeceğiz diye tehditler de yapılmıştır. Ama biz her zaman olayın dışında kalmaya çalıştık. Ama ne yazık ki pazar günü yaşanan bu olayda, babamı vahşice katletmeye çalıştılar. Mehmet Demirel'in yakalanıp tutuklanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Gerçekten çok acılıyız, duygularımızı ifade edemiyoruz ama görüyorsunuz kamera görüntülerinden vahşet derecede bir durum bu. Babamın hastanede tedavisi devam ediyor. Çok şükür hayati tehlikeyi atlattı ama durumu çok kritik. Yani 75 yaşındaki adama sen bu darbeyi vuruyorsun, hangi kitapta, hangi dinde var bu? Bu bir vahşettir yani" şeklinde konuştu.