Sultangazi’de feci kaza! Cip hafriyat kamyonuna ok gibi saplandı: Yaralılar var!

'DURUMLARI HİÇ İYİ DEĞİLDİ'

Kazayı görüp yardıma koşan Mehmet İban, "Sabah 07.30 gibiydi. Şuradan araç çok hızlı geliyordu. Park etmiş hafriyat kamyonuna hızla vurdu. Aracın içerisinde 6 kişi vardı. 3 çocuk eşi ve annesi vardı. Ambulans itfaiye çağırdık, onları çıkarttık. Durumları hiç iyi değildi.Hafryat kamyonu park etmiş. Adamın güneş gözüne vurmuş. Kamyonun altına girdikten sonra 5 metre geriye gitmiş kaldırıma çıkmış" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör