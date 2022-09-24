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Giriş Tarihi: 24.9.2022 11:49

Sultangazi'de feci kaza! Motosikletiyle tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi

Sultangazi'de iki gün önce motosiklet alan Ekrem Bora (18), arkadaşı İdris Aslan (19) ile birlikte motosikletle seyir halindeyken tramvaya çarptı. Motosikletin arka kısmında oturan İdris Aslan tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aslan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sultangazi’de feci kaza! Motosikletiyle tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi

Kaza, 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi.

2 gün önce motosiklet alan Ekrem Bora (18), arkadaşı İdris Aslan (19) ile birlikte motosikletine binerek yola çıktı.

Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücü Ekrem Bora, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mescid-i Selam yönüne seyir halinde olan tramvaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolculuk yapan İdris Aslan (19), tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi.

Tramvay yoluna devam ederken kazadan yara almadan kurtulan Ekrem Bora, tel çitlerden raylara atlayarak, ağır yaralanan arkadaşı İdris Aslan'ı kucaklayıp, kaldırıma taşıdı.

Aslan, bir esnafa ait özel araçla yakınlarda bulunan özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İdris Aslan, daha sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Sultangazi'de feci kaza! Motosikletiyle tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi
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