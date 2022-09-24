Sultangazi’de feci kaza! Motosikletiyle tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi

Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücü Ekrem Bora, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mescid-i Selam yönüne seyir halinde olan tramvaya çarptı.