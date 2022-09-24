Sultangazi'de feci kaza! Tramvaya çarpan motosikletteki metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video
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SULTANGAZİ'de 2 gün önce motosiklet alan Ekrem Bora (18), arkadaşı İdris Aslan (19) ile birlikte motosikletle seyir halindeyken tramvaya çarptı. Motosikletin arka kısmında oturan İdris Aslan tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aslan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolculuk yapan İdris Aslan (19), tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Tramvay yoluna devam ederken kazadan yara almadan kurtulan Ekrem Bora, tel çitlerden raylara atlayarak, ağır yaralanan arkadaşı İdris Aslan'ı kucaklayıp, kaldırıma taşıdı. Aslan, bir esnafa ait özel araçla yakınlarda bulunan özel hastaneye götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Aslan, daha sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan yaşanan korkunç kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek, tramvaya yoluna doğru savrularak, seyir halindeki tramvaya çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle İdris Aslan, tramvayın altına girerek sürükleniyor. Ekrem Bora ve yaya kazanın şokunu yaşıyor. Bora, daha sonra tel çitlerden raylara atlıyor.