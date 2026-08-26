Sultangazi’de feci olay! İşçinin 3’üncü kattan kaldırıma düştüğü anlar kamerada

AĞIR YARALANDI

Giriş kattaki bir mağaza çalışanının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa El Ahmed ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İş merkezinde inceleme yapan polis ekipleri iş yeri sahibi C.A. ile imalathanede bulunan diğer çalışanları polis merkezine götürdü.