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Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:22 Son Güncelleme: 26.08.2026 09:24

Sultangazi'de feci olay! İşçinin 3'üncü kattan kaldırıma düştüğü anlar kamerada

Sultangazi'de bir iş merkezinin 3'üncü katında çalışırken iddiaya göre dengesini kaybeden Suriye uyruklu Mustafa El Ahmed (23) kaldırıma düştü. Ağır yaralanan El Ahmed ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. İşçinin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Sultangazi’de feci olay! İşçinin 3’üncü kattan kaldırıma düştüğü anlar kamerada
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Sultangazi'de dün saat 11.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir iş merkezinin 3'üncü katındaki avize imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Mustafa El Ahmed dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

AĞIR YARALANDI

Giriş kattaki bir mağaza çalışanının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa El Ahmed ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İş merkezinde inceleme yapan polis ekipleri iş yeri sahibi C.A. ile imalathanede bulunan diğer çalışanları polis merkezine götürdü.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan El Ahmed'şn düpştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda bir kişinin yürüdüğü sırada, işçi Mustafa El Ahmed'ın kaldırıma düştüğü anlar görülüyor. İşçinin düştüğünü gören kişi ise El Ahmed'in yardımına koşuyor.

Sultangazi'de çalışan işçi, 3'üncü kattan düştü! O anlar kamerada

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SULTANGAZİ

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Sultangazi'de feci olay! İşçinin 3'üncü kattan kaldırıma düştüğü anlar kamerada
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