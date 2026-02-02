Sultangazi’de iş başvurusunda pes dedirten olay: Güvenlik kamerasına böyle yakalandı!

Akılalmaz olay, dün saat 15.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki beyaz eşya mağazasında meydana geldi. İş başvurusu için mağazaya gelen Muhammet A., başka bir çalışanın kendisine verdiği formları doldurmaya başladı. Bu sırada çalışanların mağazaya gelen müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen Muhammet A., mağaza müdürünün cep telefonunu çalıp iş yerinden uzaklaştı.