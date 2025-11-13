Sultangazi’de iş yerini su bastı: Stajyerin babası bıçakla saldırdı!

SALDIRI ANI KAMERADA

Ferhan D. ve oğullarının iş yerine gelerek çalışanlara saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde bıçak olduğu görülen baba Ferhan D.'nin yanındaki 2 oğluyla birlikte iş yeri önündeki gençlere saldırdığı anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca, 18 yaşındaki K.B.'nin bıçaklandığı, kendisine engel olmaya çalışan temizlik personeline de saldırdığı anlar da görülüyor.