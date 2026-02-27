Sultangazi’de kaldırımdaki gençlere ateş açmışlardı: Esnaf o anları anlattı!

'ÇOCUKLARI DÜŞÜNEREK SAKİN KALMAK ZORUNDASIN'

Olayın kendisini üzdüğünü dile getiren Ödemiş, "Gençliğimiz nereye gidiyor bilmiyorum. 18-20 yaşına gelen gençler kolay yetişmiyor. Ufacık bir şey için niye silah sıkarlar, onu da çözemedim. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde sakin kalmam şöyle oldu. O an aklıma hiç korku falan gelmedi. Sakin olmak demek ki içimizde var. İnsanların yardıma ihtiyacı varsa diye kendimi hiç düşünmedim o anda. Çocukları düşünerek sakin kalmak zorundasın. Kendimi düşünmedim, çocuklara bir şey oldu mu diye baktım. Kovanları yerde buldum. Keşke insanlar bunları yaşamak zorunda kalmasa" ifadelerini kullandı.