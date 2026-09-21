Sultangazi’de kayıp kişi 8 gündür ormanlık alanda aranıyor

Sultangazi'de 13 Eylül Pazar günü ormana gezmeye gidiyorum diyerek evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 49 yaşındaki Mustafa Dinler'in yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla harekete geçen ekipler çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kayıp şahsın en son görüldüğü nokta olan Sultangazi Kent Ormanı'nda çalışma başlattı. 120 bin metrekarelik alanda yaklaşık 150 kişilik ekibin katıldığı arama çalışması 8'inci günde devam ediyor. AFAD ekiplerinin dronla arama çalışmalarına destek verdiği öğrenildi.