Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de kayıp kişi 8 gündür ormanlık alanda aranıyor
Giriş Tarihi: 21.09.2026 15:44

Sultangazi'de kayıp kişi 8 gündür ormanlık alanda aranıyor

İstanbul Sultangazi'de haftasonu ormanlık alana gidiyorum diyerek 8 gündür kayıp olan Mustafa Dinler isimli şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sultangazi’de kayıp kişi 8 gündür ormanlık alanda aranıyor
  • ABONE OL

Sultangazi'de 13 Eylül Pazar günü ormana gezmeye gidiyorum diyerek evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 49 yaşındaki Mustafa Dinler'in yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla harekete geçen ekipler çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kayıp şahsın en son görüldüğü nokta olan Sultangazi Kent Ormanı'nda çalışma başlattı. 120 bin metrekarelik alanda yaklaşık 150 kişilik ekibin katıldığı arama çalışması 8'inci günde devam ediyor. AFAD ekiplerinin dronla arama çalışmalarına destek verdiği öğrenildi.

#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de kayıp kişi 8 gündür ormanlık alanda aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA