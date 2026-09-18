Sultangazi’de kolonlarından ses gelen 2 bina tahliye edildi!

SOKAK ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Olay yerine gelen ekipler, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde binaların duvarlarında çatlamalar meydana geldiği tespit edildi. Ekipler binaları mühürlerken, çevresine emniyet şeridi çekti.

Öte yandan çatlamaların, binaların yan tarafında bulunan ve yapımı devam eden inşaat çalışmalarından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör