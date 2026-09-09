Sultangazi’de korku dolu anlar: Temelinde kayma olan 4 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesi dün saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2863. Sokak'ta olay meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı devam eden binadaki hafriyat çalışmaları sırasında, bitişikteki 4 katlı binanın temelinde kayma meydana geldi.
BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Bina sakinlerinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Binada yapılan ilk incelemelerin ardından tahliye kararı verildi.
SOKAK ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Tahliye edilen bina sakinleri geceyi yakınlarının yanında geçirirken, binanın durumunun yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. Zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak sokağı araç trafiğine kapattı. Tahliye edilen bina havadan da görüntülendi.