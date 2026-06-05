Sultangazi’de korkunç kaza! Metrelerce sürüklenen motosiklet alev topuna döndü: Genç sürücü hayatını kaybetti!

METRELERCE SÜRÜKLENEREK ALEV ALDI

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken metrelerce sürüklenen motosiklet alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.