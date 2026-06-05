Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi’de korkunç kaza! Metrelerce sürüklenen motosiklet alev topuna döndü: Genç sürücü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 5.06.2026 14:20

Sultangazi’de korkunç kaza! Metrelerce sürüklenen motosiklet alev topuna döndü: Genç sürücü hayatını kaybetti!

İstanbul Sultangazi’de meydana gelen kaza yürekleri burktu. Seyir halindeki motosikletli otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Metrelerce sürüklenen motosiklet alev topuna dönerken Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh olay yerinde hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Sultangazi’de korkunç kaza! Metrelerce sürüklenen motosiklet alev topuna döndü: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Fatımaalzhra Riyadh'ın yönetimindeki motosiklet ile 34 NZA 098 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

METRELERCE SÜRÜKLENEREK ALEV ALDI

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken metrelerce sürüklenen motosiklet alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu kadın sürücü Riyadh'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SULTANGAZİ #KAZA

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Sultangazi’de korkunç kaza! Metrelerce sürüklenen motosiklet alev topuna döndü: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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