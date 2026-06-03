Sultangazi’de korkunç olay! 5’inci kattan otomobilin üzerine düştü: Yaşlı adam yaşam mücadelesini kaybetti!

TALİHSİZ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Evden gelen gürültü üzerine dışarı çıkan yakınları, Cemal Uzun'u aracın üzerinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uzun, ağır yaralı olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.