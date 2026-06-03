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Giriş Tarihi: 3.06.2026 15:48

Sultangazi’de korkunç olay! 5’inci kattan otomobilin üzerine düştü: Yaşlı adam yaşam mücadelesini kaybetti!

İstanbul Sultangazi’de meydana gelen olay yürekleri burktu. 76 yaşındaki Cemal Uzun, 5’inci kattaki evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybederken oğlu Şerafettin Uzun’un polise verdiği ifade şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Sultangazi’de korkunç olay! 5’inci kattan otomobilin üzerine düştü: Yaşlı adam yaşam mücadelesini kaybetti!
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Olay, saat 04.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 114. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte 5'inci katta yaşayan Cemal Uzun, henüz bilinmeyen nedenle evinin penceresinden aşağı düştü. Park halindeki otomobilin tavanına düşen Uzun, ağır yaralandı.

TALİHSİZ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Evden gelen gürültü üzerine dışarı çıkan yakınları, Cemal Uzun'u aracın üzerinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uzun, ağır yaralı olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta ve evde çalışma yaparken, Cemal Uzun'un cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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OĞLU PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hayatını kaybeden Cemal Uzun'un oğlu Şerafettin Uzun'un polise verdiği ifadede, babasının psikolojik rahatsızlıkları ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğunu söylediği öğrenildi. Şerafettin Uzun'un, olay anında gürültülü bir ses duyduklarını, dışarı çıktıklarında ise babasını aracın tavanında gördüklerini anlattığı belirtildi. Öte yandan, haberi alan yakınları aileye başsağlığı dilemek için taziye evine geldi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SULTANGAZİ

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Sultangazi’de korkunç olay! 5’inci kattan otomobilin üzerine düştü: Yaşlı adam yaşam mücadelesini kaybetti!
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