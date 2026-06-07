Sultangazi’de korkutan yangın! Plastik eşya deposu alevlere teslim oldu

Yangın, saat 06.00 sıralarında Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta bulunan yaklaşık 1000 metrekarelik tek katlı depoda çıktı. Plastik çöp kovaları ile çeşitli plastik eşyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek deponun büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.