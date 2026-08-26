Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi’de 'laf atma' dehşeti! İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: Sinan Bıçakçı sokak ortasında canice katledildi!
Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:21

Sultangazi’de 'laf atma' dehşeti! İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: Sinan Bıçakçı sokak ortasında canice katledildi!

İstanbul Sultangazi'de yol kenarında içki içtikleri öne sürülen grupla otomobille yanlarına gelen 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. İddiaya göre 'laf atma' nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Sinan Bıçakçı sokak ortasında bıçaklanarak canice katledildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Sultangazi’de ’laf atma’ dehşeti! İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: Sinan Bıçakçı sokak ortasında canice katledildi!
  • ABONE OL

Olay, 21 Ağustos Cuma günü saat 02.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında içki içtikleri öne sürülen Sinan Bıçakçı, Kadir B.ve Yunus Emre B.'nin yanlarına bir otomobil geldi. İddiaya göre araçtan inen 2 kişiyle grup arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan Enes S.(19) araçtan aldığı bıçakla gruba saldırdı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Sinan Bıçakçı, Kadir B. ve Yunus Emre B. yaralandı. Gruba saldıran şüpheliler daha sonra geldikleri araçla kaçtı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Sinan Bıçakçı, Kadir B. ve Yunus Emre B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Sinan Bıçakçı olaydan 1 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Kadir B. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Yunus Emre B.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TESLİM OLDU

Olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olaya karışan şüphelilerden 'Kasten yaralama' suçundan 4 adet kaydı bulunan Enes S. ile aynı suçtan 7 kaydı bulunan Sedat Ç.(26) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Sedat Ç. 21 Ağustos Cuma günü saat 14.30 sıralarında polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadesi tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Enes S.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SULTANGAZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi’de 'laf atma' dehşeti! İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: Sinan Bıçakçı sokak ortasında canice katledildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA