Sultangazi’de ’laf atma’ dehşeti! İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: Sinan Bıçakçı sokak ortasında canice katledildi!

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Sinan Bıçakçı, Kadir B. ve Yunus Emre B. yaralandı. Gruba saldıran şüpheliler daha sonra geldikleri araçla kaçtı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Sinan Bıçakçı, Kadir B. ve Yunus Emre B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.