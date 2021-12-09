Sultangazi’de silahlı saldırı! Araçla gelip kaldırımdaki 4 kişiye mermi yağdırdılar

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi 2850/3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Yusuf E. ve arkadaşları, kaldırımda sohbet ettiği sırada, sokağa gelen otomobildeki kişiler tarafından üzerlerine yaklaşık 10 el ateş açıldı. Saldırı sonucunda Yusuf E. bacağından vurularak yaralandı.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Yanındaki arkadaşları etrafa kaçışırken, saldırganlar ise otomobil ile hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yusuf E., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yusuf E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından polis, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin izlenmesi üzerine kimliği tespit edilen A.Y. ve M.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan silahlı saldırganların Yusuf E. ve arkadaşlarına kurşun yağdırdığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobil ile sokağa gelen şahıslar, kaldırımda duran 4 kişinin üzerine defalarca ateş ediyor. Kaldırımdakiler ise saldırı anında sağa sola kaçışıyor.
KARŞI KALDIRIMDAKİLER SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN SOHBETE DEVAM ETTİLER
Silahlı saldırı yaşandığı sırada karşı kaldırımda sohbet eden kişilerin sakinliği de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar, saldırganlar ateş ettiğinde dönüp bakıyor, daha sonra sohbet etmeye devam ediyorlar.
"İKİNCİ GELİŞİNDE YANLARINDA YAVAŞLAYIP 8-10 DEFA ATEŞ EDİYOR"
Yaşanan saldırıya şahit olan Cengiz Karataş, "Olay anında içerdeydim. 8-10 kez silah sesi geldi. Dışarıya çıktığımda, iki kişi yaralının omzuna girmiş, götürüyorlardı. Ayağından vurulmuş. Kamera kayıtlarına baktık. Kayıtlarda, sokakta geçen araba ilk seferinde ateş etmiyor. Bir tur atıyor. İkinci gelişinde, yanlarında yavaşlayıp 8-10 defa ateş ediyor. Biri ayağından vurulmuş. Hastaneye götürdüler. Ayakların sıkmışlar, hayati tehlikeleri yok" dedi.