Sultangazi’de sokak ortasında silah sesleri | Eski eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti: Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Kan donduran olay, dün Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli şahıs ile evlenmişti. Bir süre sonra Erdoğan A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başlamıştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Salih Bozacı ile Hatice K. cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen Erdoğan A., silahla Salih Bozacı'yı vurup ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etmişti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı, kısa süre sonra Salih Bozacı hayatını kaybetmişti.