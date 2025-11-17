Sultangazi’de sokak ortasında silah sesleri | Eski eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti: Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Kan donduran olay, dün Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli şahıs ile evlenmişti. Bir süre sonra Erdoğan A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başlamıştı.