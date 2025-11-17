Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de sokak ortasında silah sesleri | Eski eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti: Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.11.2025 13:20 Son Güncelleme: 17.11.2025 13:42

Sultangazi'de sokak ortasında silah sesleri | Eski eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti: Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Sultangazi'de önce eski eşinin birlikte yaşadığı adamı öldüren ardından kendi kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti. Öte yandan şahsın saldırı öncesinde beklediği anlar ve silah sesleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Sultangazi’de sokak ortasında silah sesleri | Eski eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti: Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Kan donduran olay, dün Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli şahıs ile evlenmişti. Bir süre sonra Erdoğan A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başlamıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Salih Bozacı ile Hatice K. cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen Erdoğan A., silahla Salih Bozacı'yı vurup ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etmişti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı, kısa süre sonra Salih Bozacı hayatını kaybetmişti.



OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Dehşet saçan eski koca Erdoğan A. kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, Erdoğan A.'nın saldırı öncesinde Hatice K., eski eşi Salih Bozacı'yı beklediği anlar ve silah sesleri güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de sokak ortasında silah sesleri | Eski eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti: Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz