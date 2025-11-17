Video Yaşam Sultangazi'de eski koca dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video
17.11.2025 | 08:58

İstanbul Sultangazi'de eski eşinin birlikte yaşadığı adamı silahla vurarak öldüren şahıs ardından kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Olay, Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli şahıs ile evlendi. Bir süre sonra Erdoğan A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı. Salih Bozacı ile Hatice K. cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen Erdoğan A., silahla Salih Bozacı'yı vurdu ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih Bozacı'nın hayatını kaybettiği, Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı. Erdoğan A.'nın 3, Salih Bozacı'nın ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

