Sultangazi’de şüpheli ölüm

Sultangazi'de ikamet eden Faruk Kalburcu evinde silahla vurularak hayatını kaybetti.Cebeci Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Faruk Kalburcu (46) sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kalburcu kurtarılamadı.Polis soruşturma kapsamında kalburcunun eşi Pınar Kalburcu ve baldızı Çiğdem B.'yi gözaltına aldı. İkili silahın yanlışlıkla ateş aldığı sırada Kalburcu'nun vurulduğunu iddia etti. Faruk Kalburcu'nun yakınları ise olayın planlı bir cinayet olduğunu iddia ettiler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Olayda hayatını kaybeden Faruk Kalburcu'nun 3 suç kaydı olduğu tespit edilirken, eşinin biri şüpheli ölüm olmak üzere 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.