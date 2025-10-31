Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli tekme tokat darbedildi
Giriş Tarihi: 31.10.2025 20:48 Son Güncelleme: 31.10.2025 20:54

İstanbul Sultangazi'de bir kırtasiyede 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şahıs mahalleli tarafından darbedildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

DHA Yaşam
Sultangazi'deki olay, dün öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kırtasiyeye gelen 12 yaşındaki öğrenci, dükkâna müşteri olarak gelen bir kişi tarafından taciz edildi.

MAHALLELİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Durumu farkeden iş yeri çalışanı kadın, şüpheliye tepki gösterdi. Sesleri duyan çevredekiler de dükkâna gelerek şüpheliyi dışarı çıkarıp darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kırtasiyede 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çevredekiler tarafından fark edilince darbedildiği anlar yer aldı.

