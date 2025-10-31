Sultangazi’de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli tekme tokat darbedildi

Sultangazi'deki olay, dün öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kırtasiyeye gelen 12 yaşındaki öğrenci, dükkâna müşteri olarak gelen bir kişi tarafından taciz edildi.