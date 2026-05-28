Sultangazi’de tekmeli yumruklu kavga! Kurban eti hırsızlığı sokağı birbirine kattı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 28.05.2026 14:33

Sultangazi'de iddiaya göre kurban kesim alanından et çalındığını fark eden hayvan sahipleri ile yabancı uyruklu şüpheli arasında çıkan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri hayvan sahiplerinin şikayeti üzerine hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

Olay, dün gece saatlerinde Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede belirlenen kurban kesim noktasına gelen yabancı uyruklu bir kişi, alandan kurbanlık et çaldı.

1 KİŞİ YARALANDI

Bir süre sonra durumu fark eden hayvan sahipleri ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, hayvan sahiplerinin şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
