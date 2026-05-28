Sultangazi’de tekmeli yumruklu kavga! Kurban eti hırsızlığı sokağı birbirine kattı: 1 yaralı

1 KİŞİ YARALANDI

Bir süre sonra durumu fark eden hayvan sahipleri ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, hayvan sahiplerinin şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'de 'kurban eti hırsızlığı' iddiası tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör