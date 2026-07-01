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Giriş Tarihi: 1.07.2026 14:43

Sultangazi'de terziye linç girişimi: Taciz iddiası kan dondurdu!

Sultangazi'de bir terzi dükkanında 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiası üzerine mahalleli, iş yerinin önünde toplandı. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu şüpheliyi polis kurtardı. Arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA Yaşam
Sultangazi’de terziye linç girişimi: Taciz iddiası kan dondurdu!
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Olay, saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi C Caddesi'nde bulunan bir terzi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Çocuğun durumu ailesine anlatmasının ardından iş yerinin önünde kısa sürede çok sayıda kişi toplandı.

KENDİNİ DÜKKANA KİLİTLEDİ

Kalabalığın tepkisi üzerine şüpheli kendisini dükkana kilitledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerginliğin artması üzerine çevik kuvvet ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri, cadde de güvenlik önlemi alarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

ŞÜPHELİ POLİS KORUMASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Tepkilerin sürmesi üzerine taciz iddiasının şüphelisi olduğu belirtilen iş yeri sahibi, polis ekipleri tarafından dükkandan çıkarılarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Sultangazi'de terziye linç girişimi: Taciz iddiası kan dondurdu!
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