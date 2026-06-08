Sultangazi’de trafik kazası cinayetle bitmişti: Baran Fakhani’nin öldürüldüğü olayda 12 şüpheli adliyede

Olay, 4 Haziran Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GG 502 plakalı araçta bulunan Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fakhani ailesi kaza yaptıkları araçtaki kişiler tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kavgada yaralanan baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.